Interpol detiene en la zona sur a sospechoso requerido por autoridades panameñas

Un hombre de apellido Martínez, de 39 años, fue detenido por agentes de la Interpol en Costa Rica al figurar como requerido por las autoridades de Panamá por una investigación relacionada con presunto tráfico internacional de drogas.

La captura se realizó este jueves 11 de junio en La Cuesta de Corredores, en la zona sur del país, como parte de un operativo coordinado por las autoridades judiciales.

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Un hombre de apellido Martínez, de 39 años, fue detenido por agentes de la Interpol en Costa Rica, buscado por drogas. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

De acuerdo con la información del OIJ, el sospechoso cuenta con doble nacionalidad, tanto costarricense como panameña.

Las autoridades indicaron que Martínez es requerido por las autoridades panameñas, quienes lo investigan por su aparente participación en delitos vinculados con el tráfico internacional de drogas.

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La orden de captura fue tramitada mediante el I Circuito Judicial de San José, lo que permitió a las autoridades costarricenses proceder con su localización y detención.

Tras la captura, el hombre quedó a disposición de las autoridades competentes mientras se desarrollan los procedimientos correspondientes.

Ahora se deberán realizar las coordinaciones necesarias entre Costa Rica y Panamá para definir los pasos a seguir dentro del proceso de extradición solicitado por las autoridades del vecino país.

El caso permanece bajo seguimiento de las autoridades judiciales, que trabajan en conjunto con organismos internacionales para atender este tipo de requerimientos transfronterizos.