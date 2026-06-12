Hija de mujer asesinada en su propia casa sospecha que crimen fue cometido por alguien cercano a ella

Una de las hijas de Isabel Hidalgo Bolívar, la mujer de 43 años que fue cruelmente asesinada dentro de su casa en Bagaces, Guanacaste, sospecha que el crimen fue cometido por alguien muy cercano a su mamá, una persona que conocía a la perfección sus movimientos y rutinas.

Así lo contó a La Teja Sharrany Hidalgo, de 25 años, quien explicó que existen varios indicios que la hacen pensar que el asesino conocía a su mamá. Entre ellos destaca el hecho de que, en apariencia, la propia Isabel le habría permitido ingresar a la vivienda.

“Tuvo que ser alguien que la conocía, que sabía los horarios en los que ella estudiaba, alguien cercano que conocía dónde vivía, porque no hubo forcejeo para entrar a la casa”, dijo la joven.

El atroz crimen del que fue víctima Isabel fue descubierto la tarde de este jueves, cuando su cuerpo fue encontrado dentro de la casa en la que vivía en Guayabo de Bagaces.

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“Lo que se maneja de momento es que una persona llegó a buscar a esta mujer hasta una vivienda y se encontró con que la puerta estaba entreabierta; al ingresar a la casa, encontró a Hidalgo fallecida y con múltiples heridas por arma blanca”, detalló el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Trascendió que Isabel vivía sola y era madre de cinco hijos: un joven de 28 años, Sherrany, de 25; otro muchacho de 22, una jovencita de 18 y una niña de 5.

Extraña situación

Sharrany contó que su mamá era una mujer con grandes sueños de superación, por eso estaba estudiando computación básica en el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), además de que estaba llevando otro curso en un proyecto de nombre Emprende Guanacaste.

Según la joven, su mamá iba a las clases del INA de 9 a.m. a 2 p.m. y luego se iba a recoger a su hija menor de 5 años.

“A mi hermana de cinco años la cuidaba una señora y habíamos quedado que si por alguna situación mi hermana no se recogía pasados los diez minutos, yo me la llevaba si llegaba primero que mi mamá, porque mi hija es compañera de mi hermanita. Sucede que ayer mi otro hermana (de 18 años) me dijo que se llevó a la menor porque ya habían pasado diez minutos.

Isabel Hidalgo era madre de cinco hijos, entre ellos una niña de 5 años. Foto cortesía para La Teja. (cortesía/Isabel Hidalgo era madre de cinco hijos, entre ellos una niña de 5 años. Foto cortesía para La Teja.)

“Mi mamá, después del curso del INA, tenía el curso de Emprende Guanacaste a las 3 p.m. entonces nosotros pensamos que ella estaba estudiando ahí, porque estaba demasiado entusiasmada con ese proyecto”, contó Hidalgo.

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La preocupación se adueñó de los corazones de Sherrany y sus hermanos a eso de las 4:30 p.m. de este jueves, pues no sabían dónde estaba su mamá.

“Nos empezamos a preocupar, porque le poníamos mensajes y no le llegaban, las llamadas tampoco le entraban. Llamé a una señora que conocía a mi mamá y le pregunté si estaba en la casa de ella, porque mi mamá iba ahí a unos estudios bíblicos, pero ella dijo que no”.

Presentimiento muy raro

Esta situación no era para nada normal en Isabel, por eso es que su hija empezó a tener un mal presentimiento de que algo pudo haberle pasado a su madre. Ante eso, Sharrany le pidió a la amiga de su mamá si podía ir a buscarla a su casa.

“La señora fue con el esposo a fijarse y me llamó para decirme que el carro estaba en la casa, las luces estaban apagadas y había alguien tirado en el piso. Pensamos que era un hombre, nunca pensamos que fuera ella, pero al creer que podría ser un hombre, de inmediato pensamos que ella podía estar herida o muerta”, dijo la joven.

El esposo de Sharrany junto a al marido de la vecina fueron a la delegación policial para pedir ayuda, pues la casa de Isabel se encontraba cerrada.

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“Ese señor y mi esposo fueron por los policías a la delegación y ellos como que forcejearon el portón, porque a ella la dejaron sin teléfono y la casa cerrada con doble paso, como para que no pudiera buscar ayuda”.

La joven dijo que los vecinos más cercanos a la casa de su mamá están a 100 metros de distancia, por lo que es difícil que alguien haya visto o escuchado algo.

La familia de Isabel necesita de ayuda para darle el último adiós que se merece, por lo que si usted desea colaborar con ellos, puede hacerlo por medio de Sinpe Móvil al número 6425-3115, a nombre de Sherrany Hidalgo.