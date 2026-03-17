Sucesos

Hombre asesinado en Hatillo no estaba solo, ya que otra persona resultó herida en el ataque

La balacera ocurrió en plena madrugada; una de las personas apareció sin vida dentro de un vehículo

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Por Silvia Coto

En el hecho de violencia que sacudió Hatillo 8 la madrugada de este lunes, luego de que un hombre fue asesinado, también otro sujeto resultó gravemente herido, según lo informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El caso fue atendido por agentes de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios (SIORI).

Según el reporte preliminar, el suceso habría ocurrido alrededor de las 2:00 a. m., aunque el aviso a las autoridades se dio hasta las 5:30 a. m., cuando una persona llamó al 911.

Un hombre fue asesinado y el otro resulto herido. (Silvia Coto)

Cuando los agentes llegaron a la escena, ubicaron a un hombre fallecido en la parte trasera de un vehículo. En el mismo hecho, otro sujeto fue trasladado en condición grave al Hospital San Juan de Dios.

De manera preliminar, las autoridades manejan la versión de que vecinos escucharon varios disparos y ruidos similares a los de una motocicleta.

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Por el momento, el OIJ indicó que no se cuenta con la identidad de las víctimas ni se tiene claro el móvil del ataque. Tampoco se ha determinado quiénes serían los presuntos responsables.

El cuerpo fue trasladado hasta la Medicatura Forense.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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