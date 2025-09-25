Hombre baleado en Purral peleó por su vida durante 7 horas

A un hombre de apellido Jiménez, de 29 años, lo atacaron de al menos tres balazos y luchó por su vida alrededor de siete horas hasta fallecer.

De acuerdo con el OIJ, la agresión la sufrió cerca del mediodía de este miércoles 24 de setiembre, en Purral de Goicoechea.

Un hombre de apellido Jiménez, de 29 años, fue atacado de muerte en Purral de Goicoechea. Foto: Ilustrativa (Rafael Pacheco Granados)

La víctima fue llevada al hospital Calderón Guardia, en San José, donde lo declararon fallecido, las autoridades judiciales fueron informadas a las 8 p. m.

Los muchachos entre los 18 años y 29 años son las víctimas que más están matando, 230 personas con esas edades les han quitado la vida en este 2025.

En el OIJ temen que el año cierre con 900 homicidios, San José es la provincia más violenta de Costa Rica, según las estadísticas del OIJ.

