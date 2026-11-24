Un hombre que era requerido por las autoridades judiciales por una causa relacionada con tentativa de homicidio fue detenido por oficiales de la Fuerza Pública en Garabito, Puntarenas.

Un hombre sospechoso de tentativa de homicidio fue detenido en Puntarenas (MSP/MSP)

La captura se realizó durante recorridos policiales en Quebrada Amarilla donde los uniformados abordaron al hombre de apellido Rodríguez y verificaron sus datos personales.

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Al consultar sus registros, los oficiales confirmaron que mantenía una orden de captura activa, por lo que procedieron con su aprehensión.

Posteriormente, el sujeto fue presentado ante el Ministerio Público correspondiente para que continúe el proceso en su contra.