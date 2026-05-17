Sucesos

Hombre cae inconsciente dentro de fosa séptica en Grecia y es hallado en paro cardiorrespiratorio

La Cruz Roja sigue movilizando personal al sitio para tratar de salvar al hombre, su condición es grave

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Por Silvia Coto

La Cruz Roja atiende una emergencia la mañana de este domingo en Grecia, Alajuela, donde un hombre fue ubicado inconsciente dentro de una fosa séptica de aproximadamente cinco metros de profundidad.

Según información preliminar, el paciente realizaba labores dentro de la estructura, que se encontraba vacía, cuando sufrió una descompensación.

Cruz Roja
La Cruz Roja atiende la emergencia en el sitio. (Cruz Roja)

A la llegada de la primera unidad de emergencia, el hombre fue encontrado en paro cardiorrespiratorio.

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Para la atención del incidente, la Benemérita movilizó unidades básicas, soporte avanzado y personal especializado en rescate.

Se mantiene en desarrollo la atención en el sitio.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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