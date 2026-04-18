Sucesos

Hombre de 27 años queda en estado crítico tras sufrir graves quemaduras en Upala

Presenta lesiones en tórax, cara y cuello tras incidente con fuego

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Por Silvia Coto

Un hombre de 27 años resultó con quemaduras de gravedad la noche del viernes en Upala, Alajuela, tras un incidente con fuego.

El hecho se reportó a las 6:48 p.m. cuando una unidad de soporte básico atendió la emergencia en la zona.

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El hombre fue trasladado en condición muy grave. Foto ilustrativa (Cruz Roja/Cortesía)

A su llegada, los socorristas encontraron al paciente con quemaduras en el tórax, la cara y el cuello.

Debido a la severidad de las lesiones, el afectado fue trasladado en condición crítica al hospital de Upala, donde permanece bajo atención médica.

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De momento, no han trascendido las circunstancias en que ocurrió el incidente, por lo que las autoridades mantienen en investigación lo sucedido.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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