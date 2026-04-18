Hombre de 27 años queda en estado crítico tras sufrir graves quemaduras en Upala

Un hombre de 27 años resultó con quemaduras de gravedad la noche del viernes en Upala, Alajuela, tras un incidente con fuego.

El hecho se reportó a las 6:48 p.m. cuando una unidad de soporte básico atendió la emergencia en la zona.

El hombre fue trasladado en condición muy grave. Foto ilustrativa (Cruz Roja/Cortesía)

A su llegada, los socorristas encontraron al paciente con quemaduras en el tórax, la cara y el cuello.

Debido a la severidad de las lesiones, el afectado fue trasladado en condición crítica al hospital de Upala, donde permanece bajo atención médica.

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De momento, no han trascendido las circunstancias en que ocurrió el incidente, por lo que las autoridades mantienen en investigación lo sucedido.