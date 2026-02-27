Sucesos

Hombre de 41 años muere tras riña con una mujer en vivienda de Los Cuadros de Purral

El hombre falleció en el sitio tras sufrir múltiples heridas luego de una riña con una mujer dentro de una vivienda

Por Silvia Coto

Un hombre de apellido Méndez, de 41 años y de nacionalidad nicaragüense, es la víctima del asesinato ocurrido la mañana de este jueves en Los Cuadros, en Purral de Goicoechea.

Según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), las autoridades recibieron la alerta de una riña que se habría registrado dentro de una vivienda entre el hombre y una mujer. Al llegar al sitio, la Policía y la Cruz Roja confirmaron que estaba fallecido.

De manera preliminar, el hombre presentaba múltiples heridas y fue declarado fallecido en el lugar.

El cuerpo fue remitido a la Medicatura Forense para la respectiva autopsia.

Las autoridades están tras la pista de la sospechosa.

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

