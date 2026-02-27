Hombre de 41 años muere tras riña con una mujer en vivienda de Los Cuadros de Purral

Un hombre de apellido Méndez, de 41 años y de nacionalidad nicaragüense, es la víctima del asesinato ocurrido la mañana de este jueves en Los Cuadros, en Purral de Goicoechea.

(Silvia Coto)

Según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), las autoridades recibieron la alerta de una riña que se habría registrado dentro de una vivienda entre el hombre y una mujer. Al llegar al sitio, la Policía y la Cruz Roja confirmaron que estaba fallecido.

De manera preliminar, el hombre presentaba múltiples heridas y fue declarado fallecido en el lugar.

El cuerpo fue remitido a la Medicatura Forense para la respectiva autopsia.

Las autoridades están tras la pista de la sospechosa.