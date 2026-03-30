Hombre de 42 años tuvo la muerte más dolorosa de todas luego de sufrir una caída

Un hombre de 42 años, identificado con el apellido Espinoza y de nacionalidad nicaragüense, falleció la madrugada de este lunes tras ser atropellado en un predio en La Cruz de Guanacaste.

El accidente está en investigacion.Foto: Archivo

El reporte del incidente se registró a la 1:10 a.m., cuando por razones que aún no están claras, el hombre cayó al suelo en el sitio donde se encontraba. En ese momento, un vehículo pesado lo atropelló, provocándole la muerte en el lugar.

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Las autoridades judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado a la Medicatura Forense para la respectiva autopsia.

El caso permanece en investigación para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar eventuales responsabilidades.