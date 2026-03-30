Sucesos

Hombre de 42 años tuvo la muerte más dolorosa de todas luego de sufrir una caída

Hombre se encontraba en un predio en La Cruz de Guanacaste cuando ocurrió la tragedia

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Por Silvia Coto

Un hombre de 42 años, identificado con el apellido Espinoza y de nacionalidad nicaragüense, falleció la madrugada de este lunes tras ser atropellado en un predio en La Cruz de Guanacaste.

El accidente está en investigacion.Foto: Archivo

El reporte del incidente se registró a la 1:10 a.m., cuando por razones que aún no están claras, el hombre cayó al suelo en el sitio donde se encontraba. En ese momento, un vehículo pesado lo atropelló, provocándole la muerte en el lugar.

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Las autoridades judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado a la Medicatura Forense para la respectiva autopsia.

El caso permanece en investigación para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar eventuales responsabilidades.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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