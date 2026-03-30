Hombre llegó a su cabaña en Dota y dentro encontró un cuerpo en avanzado estado de descomposición

Un hombre se llevó el peor susto de su vida cuando fue a una cabaña de su propiedad, pues al abrir la puerta encontró en su interior un cuerpo en avanzado estado de descomposición.

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El aterrador hecho ocurrió a eso de la 11:30 p.m. de este domingo, cuando el hombre llegó hasta la mencionada cabaña ubicada en el sector de Copey de Dota.

“Lo que se tiene de forma preliminar es que el propietario de una cabaña, que se ubica en el sector de Copey, se presentó al lugar y al abrir la puerta encontró el cuerpo de un hombre, por lo que dio aviso a las autoridades”, detalló el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El cuerpo fue encontrado dentro de una cabaña en Copey de Dota. Foto Archivo. (Rafael Pacheco Granados)

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La Policía Judicial informó que al lugar se presentaron agentes del OIJ de Los Santos, los cuales se encargaron de realizar el levantamiento del cadáver.

De acuerdo con el OIJ, el cuerpo del hombre estaba en un avanzado estado de descomposición, por lo que fue imposible realizar una identificación visual.

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Esa misma situación impidió que los agentes pudieran determinar si presentaba algún tipo de herida, por lo que será por medio de la autopsia que se determine cuál habría sido la causa de su muerte.