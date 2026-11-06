Hombre desaparece en río tras caída de 150 metros en Alajuelita

Una verdadera tragedia ocurrió la tarde de este jueves en el cantón josefino de Alajuelita, donde un hombre fue reportado como desaparecido luego de caer desde una impresionante altura hasta un río.

Así lo dio a conocer la Cruz Roja, la cual informó que los hechos ocurrieron a eso de las 6:35 p.m. en el sector de San Felipe de Alajuelita, desde donde recibieron la alerta de un hombre que cayó a un río.

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“La Cruz Roja Costarricense atendió el reporte de un hombre que habría caído desde un puente hacia un río, a una altura aproximada de 150 metros”, indicó la Benemérita.

La Cruz Roja retomará las labores de búsqueda este viernes. Foto Archivo. (cor/cortesía)

Tras recibir la alerta, la Cruz Roja despachó personal paramédico, así como dos unidades básicas y un vehículo de rescate para iniciar con las labores de rastreo en la zona.

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“El personal realizó labores de búsqueda hasta las 11 p.m.; sin embargo, debido a las condiciones meteorológicas, las operaciones se suspendieron”.

La Cruz Roja confirmó que las labores de búsqueda se retomarán durante las primeras horas de la mañana de este viernes, en las que el personal se encargará de recorrer la zona río abajo en busca del hombre, cuya identidad no se ha dado a conocer.