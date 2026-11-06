Sucesos

Hombre desaparece en río tras caída de 150 metros en Alajuelita

Los cuerpos de emergencia tuvieron que suspender la búsqueda la noche del jueves debido a las condiciones meteorológicas

Por Adrián Galeano Calvo

AñadirLa Tejacomo fuente preferida en

Una verdadera tragedia ocurrió la tarde de este jueves en el cantón josefino de Alajuelita, donde un hombre fue reportado como desaparecido luego de caer desde una impresionante altura hasta un río.

Así lo dio a conocer la Cruz Roja, la cual informó que los hechos ocurrieron a eso de las 6:35 p.m. en el sector de San Felipe de Alajuelita, desde donde recibieron la alerta de un hombre que cayó a un río.

LEA MÁS: Nueve años después de accidente le reconstruyen cráneo a joven y su reacción al ver la nueva forma de su cabeza es conmovedora

“La Cruz Roja Costarricense atendió el reporte de un hombre que habría caído desde un puente hacia un río, a una altura aproximada de 150 metros”, indicó la Benemérita.

Búsqueda de hombre en río Chirripó
La Cruz Roja retomará las labores de búsqueda este viernes. Foto Archivo. (cor/cortesía)

Tras recibir la alerta, la Cruz Roja despachó personal paramédico, así como dos unidades básicas y un vehículo de rescate para iniciar con las labores de rastreo en la zona.

LEA MÁS: Esto se sabe de las mujeres detenidas tras caso de niño que murió, al parecer, atragantado

“El personal realizó labores de búsqueda hasta las 11 p.m.; sin embargo, debido a las condiciones meteorológicas, las operaciones se suspendieron”.

La Cruz Roja confirmó que las labores de búsqueda se retomarán durante las primeras horas de la mañana de este viernes, en las que el personal se encargará de recorrer la zona río abajo en busca del hombre, cuya identidad no se ha dado a conocer.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Alajuelitahombre desaparecido tras caídadesaparecido tras caídaCruz Roja Costarricense
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.