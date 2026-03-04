Hombre desapareció en San José, el OIJ necesita ayuda para encontrarlo

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) necesita ayuda para dar con el paradero de James Andrey Valverde Madrigal, de 35 años.
El hombre fue reportado como desaparecido este 3 de marzo.
Según informó el OIJ, el hombre fue visto por última vez el 29 de enero anterior en San José. Desde entonces, sus familiares no han tenido noticias sobre su ubicación, por lo que el caso fue puesto en conocimiento de las autoridades judiciales.
El OIJ hace un llamado a cualquier persona que tenga información que pueda ayudar a localizarlo a comunicarse de inmediato al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.