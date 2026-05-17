Sucesos

Hombre en condición crítica tras mordedura de terciopelo

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital de Golfito

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Por Silvia Coto

Un hombre adulto fue trasladado en condición crítica luego de sufrir la mordedura de una serpiente terciopelo la noche del sábado en Alto Los Mogos de Sierpe, Osa.

De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja, la emergencia ingresó a las 11:53 p.m. en Osa de Puntarenas.

Culebra Terciopelo
Un hombre fue llevado al hospital por una mordedura de terciopelo (Alonso Tenorio/Atenorio)

Por razones que no trascendieron, el hombre sufrió la mordedura de la venenosa serpiente y requirió atención inmediata de cuerpos de emergencia.

La Benemérita no detalló en cuál parte del cuerpo tenía el hombre la mordedura.

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Tras ser valorado en el sitio, fue trasladado en condición crítica al Hospital de Golfito para recibir atención médica especializada.

A la escena, se movilizó una unidad de soporte básico de la Cruz Roja.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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