Hombre es asesinado en brutal ataque a balazos en Siquirres

Un hombre fue asesinado de múltiples disparos la noche de este lunes en La Herediana de Siquirres en Limón.

Un hombre fue asesinado a balazos esta noche en Limón.

Según información preliminar, al llegar las autoridades al sitio la víctima ya no presentaba signos vitales.

Por el momento, las autoridades no han confirmado la identidad del fallecido ni el móvil del crimen.

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El cuerpo permanece en la escena bajo custodia de oficiales de la Fuerza Pública de Costa Rica, a la espera del levantamiento correspondiente y la llegada de agentes judiciales.

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