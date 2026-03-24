Sucesos

Hombre es asesinado en brutal ataque a balazos en Siquirres

Agresión ocurrió la noche de este lunes en Siquirres

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Por Silvia Coto

Un hombre fue asesinado de múltiples disparos la noche de este lunes en La Herediana de Siquirres en Limón.

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Un hombre fue asesinado a balazos esta noche en Limón.

Según información preliminar, al llegar las autoridades al sitio la víctima ya no presentaba signos vitales.

Por el momento, las autoridades no han confirmado la identidad del fallecido ni el móvil del crimen.

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El cuerpo permanece en la escena bajo custodia de oficiales de la Fuerza Pública de Costa Rica, a la espera del levantamiento correspondiente y la llegada de agentes judiciales.

Noticia en desarrollo.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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