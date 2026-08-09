Hombre estaba en la tranquilidad de su casa, pero sujetos entraron y lo que le hicieron no tiene perdón

Un hombre fue asesinado la madrugada de este domingo en Aquiares, en Santa Rosa de Turrialba, en un hecho que es investigado por los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

La víctima es de apellido Trejos, de 47 años.

El hombre se encontraba dentro de su vivienda cuando, aparentemente, varios hombres ingresaron de forma violenta.

El hombre recibió varias heridas de bala en su propia casa en Turrialba (Silvia Coto)

Los sospechosos llegaron hasta donde se encontraba Trejos y le dispararon en varias ocasiones para posteriormente darse a la fuga.

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El hombre recibió heridas en la cabeza, la espalda, el abdomen y el pecho. Fue declarado fallecido en el sitio.

El cuerpo fue remitido a la Morgue Judicial, donde se le practicará la respectiva autopsia.