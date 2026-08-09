Sucesos

Hombre estaba en la tranquilidad de su casa, pero sujetos entraron y lo que le hicieron no tiene perdón

Sospechosos ingresaron de forma violenta y dispararon varias veces antes de huir

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Por Silvia Coto

Un hombre fue asesinado la madrugada de este domingo en Aquiares, en Santa Rosa de Turrialba, en un hecho que es investigado por los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

La víctima es de apellido Trejos, de 47 años.

El hombre se encontraba dentro de su vivienda cuando, aparentemente, varios hombres ingresaron de forma violenta.

El hombre recibió varias heridas de bala en su propia casa en Turrialba (Silvia Coto)

Los sospechosos llegaron hasta donde se encontraba Trejos y le dispararon en varias ocasiones para posteriormente darse a la fuga.

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El hombre recibió heridas en la cabeza, la espalda, el abdomen y el pecho. Fue declarado fallecido en el sitio.

El cuerpo fue remitido a la Morgue Judicial, donde se le practicará la respectiva autopsia.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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