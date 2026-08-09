Sucesos

Tragedia en carretera: mujer de 35 años muere tras choque entre moto y buseta

Accidente ocurre pasadas las 10 p. m.; acompañante de la víctima trasladado a hospital de San Carlos

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

Una mujer de apellido Obregón, de 35 años y nacionalidad nicaragüense, falleció luego de verse involucrada en un accidente de tránsito ocurrido la noche del sábado en Laguna de Zarcero, en San Ramón.

Según el reporte preliminar del OIJ, los hechos ocurrieron pasadas las 10 p. m., cuando Obregón viajaba como acompañante en una motocicleta junto a otra persona.

La mujer falleció en el hospital de San Ramón (JOHN DURAN)

Por razones que todavía son investigadas, la motocicleta colisionó contra una buseta, por lo que la mujer resultó gravemente herida y fue trasladada al Hospital de San Ramón.

Sin embargo, pese a la atención médica la mujer fue declarada fallecida en ese centro médico.

LEA MÁS: ¿Quién era Arnold Valverde, el hombre que sicarios mataron dentro del hospital de Nicoya y por qué estaba internado?

La otra persona que viajaba en la motocicleta también resultó herida y fue trasladada al Hospital de San Carlos, donde recibió atención médica.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de San Ramón realizaron el levantamiento del cuerpo de la fallecida, el cual fue trasladado a la Morgue Judicial, donde se le practicará la respectiva autopsia.

El caso continúa bajo investigación para determinar con exactitud cómo ocurrió la colisión.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
morgue judicial autopsiaLaguna de Zarcero San Ramónchoque moto y busetaOrganismo de Investigación Judicial
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.