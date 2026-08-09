Tragedia en carretera: mujer de 35 años muere tras choque entre moto y buseta

Una mujer de apellido Obregón, de 35 años y nacionalidad nicaragüense, falleció luego de verse involucrada en un accidente de tránsito ocurrido la noche del sábado en Laguna de Zarcero, en San Ramón.

Según el reporte preliminar del OIJ, los hechos ocurrieron pasadas las 10 p. m., cuando Obregón viajaba como acompañante en una motocicleta junto a otra persona.

La mujer falleció en el hospital de San Ramón (JOHN DURAN)

Por razones que todavía son investigadas, la motocicleta colisionó contra una buseta, por lo que la mujer resultó gravemente herida y fue trasladada al Hospital de San Ramón.

Sin embargo, pese a la atención médica la mujer fue declarada fallecida en ese centro médico.

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La otra persona que viajaba en la motocicleta también resultó herida y fue trasladada al Hospital de San Carlos, donde recibió atención médica.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de San Ramón realizaron el levantamiento del cuerpo de la fallecida, el cual fue trasladado a la Morgue Judicial, donde se le practicará la respectiva autopsia.

El caso continúa bajo investigación para determinar con exactitud cómo ocurrió la colisión.