¿Quién era Arnold Valverde, el hombre que sicarios mataron dentro del hospital de Nicoya y por qué estaba internado?

Arnold Valverde Matarrita, de 32 años, es el hombre que fue asesinado a balazos dentro del Hospital La Anexión, en Nicoya, Guanacaste.

El hombre se encontraba internado desde hacía aproximadamente dos días debido a una lesión en una de sus piernas. Permanecía en una camilla, en un salón del centro médico, cuando dos sujetos encapuchados llegaron hasta donde estaba y acabaron con su vida.

Así lo confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que mantiene abierta la investigación para esclarecer el crimen.

LEA MÁS: Así entraron los sicarios con rifles AR-15 al hospital de Nicoya para llegar hasta su objetivo y matarlo

Arnold Valverde Matarrita, de 32 años, es el hombre que fue asesinado a balazos dentro del Hospital La Anexión, en Nicoya, Guanacaste, estaba internado por una lesión en una de las piernas. Foto: Cortesía (Cortesía /Cortesía)

“Habría ingresado al centro médico hace aproximadamente dos días por una lesión en una de sus piernas. El mismo se encontraba en un salón, propiamente en camilla, cuando es abordado por presuntamente estos dos sujetos encapuchados que acaban con su vida”, informó la oficina de prensa del OIJ.

Valverde era oriundo de la zona, específicamente de Santa Ana de Nicoya, por lo que el crimen ocurrió en una comunidad cercana a su lugar de origen.

Su muerte se produjo en circunstancias particularmente violentas. Los sospechosos, quienes, según las primeras investigaciones, ingresaron al hospital armados con rifles tipo AR-15, llegaron hasta la sala donde se encontraba internado y le dispararon en múltiples ocasiones.

Los investigadores determinaron que Valverde recibió impactos de bala en la cara y el tórax, heridas que le provocaron la muerte en el sitio.

LEA MÁS: Violencia sin límites: pistoleros ingresan a hospital de Nicoya y matan a paciente

Así es como amaneció el hospital La Anexión en Nicoya, el sábado 8 de agosto del 2026 tras la balacera dentro del centro médico en donde mataron a un sujeto de apellidos Valverde Matarrita, de 32 años. Foto: Cortesía Guananoticias (Cortesía Guananoticias/Cortesía Guananoticias)

La investigación apunta a que los hombres tenían identificado a Valverde como su objetivo antes de ingresar al centro médico. Para entrar, aparentemente amenazaron al guarda de seguridad y posteriormente caminaron hasta la sala de observación.

Tras cometer el homicidio, los sospechosos huyeron del hospital. El vehículo que habrían utilizado para escapar, un Toyota Yaris, fue localizado aproximadamente cinco kilómetros del centro médico.

El ataque también dejó a una adulta mayor herida, quien recibió un disparo en el glúteo. El OIJ confirmó que la lesión no compromete su vida y que permanece estable.

En la escena del crimen, los agentes judiciales recolectaron aproximadamente 14 casquillos de bala.

Ahora las autoridades buscan determinar quiénes son los dos hombres que ingresaron al hospital para matar a Valverde y, sobre todo, por qué el hombre de 32 años era su objetivo.

El OIJ mantiene las pesquisas abiertas para reconstruir los hechos y establecer qué motivó el asesinato de Valverde dentro del centro médico.