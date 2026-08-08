Así entraron los sicarios con rifles AR-15 al hospital de Nicoya para llegar hasta su objetivo y matarlo

Dos hombres encapuchados y armados con rifles tipo AR-15 serían los responsables de la balacera que terminó con la vida de un paciente dentro del Hospital La Anexión de Nicoya.

Las primeras investigaciones del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) revelaron cómo los sospechosos habrían logrado ingresar al centro médico y llegar hasta el hombre que tenían como objetivo.

“Dos hombres encapuchados y con armas largas tipo AR-15. Aparentemente estos habrían amenazado al guarda de seguridad de dicho centro médico. Gracias a esto, logran ingresar a este hospital”, informó el OIJ.

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Con una cinta amarilla alrededor es como amaneció el hospital La Anexión en Nicoya, el sábado 8 de agosto del 2026 tras la balacera dentro del centro médico en donde mataron a un sujeto de apellidos Valverde Matarrita, de 32 años. Foto: Cortesía Guananoticias (Cortesía Guananoticias/Cortesía Guananoticias)

Los sospechosos se dirigieron hasta la sala de observación, donde se encontraba un hombre identificado como Arnold Valverde Matarrita, de 32 años.

Según las primeras pesquisas, los sujetos llegaron directamente hasta donde estaba el paciente y, sin mediar palabra alguna, comenzaron a dispararle.

Valverde recibió múltiples impactos de bala en la cara y el tórax, heridas que le provocaron la muerte en el propio hospital.

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Luego del ataque, los dos hombres huyeron del centro médico.

La secuencia investigada por el OIJ revela que los sospechosos, aparentemente, tenían identificado a su objetivo antes de ingresar al hospital, pues no realizaron un ataque indiscriminado, sino que avanzaron hasta la sala de observación donde se encontraba Valverde.

Sin embargo, todavía quedan varias interrogantes por resolver. Los agentes judiciales deberán determinar cómo los pistoleros llegaron hasta el hospital, si alguien les facilitó información sobre la ubicación del paciente y qué motivó el homicidio.

En la escena, los investigadores recolectaron aproximadamente 14 casquillos de bala, evidencia que ahora forma parte de la investigación.