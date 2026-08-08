Violencia sin límites: pistoleros ingresan a hospital de Nicoya y matan a paciente

Un hecho de extrema violencia ocurrió dentro del Hospital de La Anexión, en Nicoya, cuando varios sujetos ingresaron hasta el área de Emergencias, donde se encuentran las ambulancias, y dispararon contra un paciente que permanecía en una camilla.

De acuerdo con la Fuerza Pública, los oficiales recibieron el llamado de alerta sobre varios individuos que habían ingresado al centro médico y efectuado disparos.

El blanco del ataque fue un paciente de apellido Valverde, quien recibía atención médica, cuando los sospechosos llegaron hasta el lugar.

Estos hechos fueron atendidos a las 3 a. m. de este sábado 8 de agosto.

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El homicidio ocurrió en el área de Emergencias del hospital La Anexión, Nicoya. Fotos: Archivo/Mayela López (Mayela López)

El hecho generó una movilización policial dentro y en los alrededores del hospital, mientras los responsables escapaban del sitio.

Según el reporte policial, los sospechosos huyeron en un vehículo Toyota Yaris. Posteriormente, el automóvil fue localizado a unos cinco kilómetros del Hospital de La Anexión.

Por el momento, no han trascendido mayores detalles sobre la identidad de los sujetos que ingresaron al hospital ni sobre las circunstancias que rodearon el ataque contra Valverde.

El caso quedó en manos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), cuyos agentes se encargan de las pesquisas para determinar quiénes participaron en el ataque y cuál habría sido el motivo, en la oficina de prensa judicial confirmaron que atienden la situación.

La agresión ocurre en un punto particularmente sensible del centro médico, pues se registró en el área de Emergencias, precisamente donde ingresan las ambulancias con personas que requieren atención médica.

Las autoridades mantienen la investigación abierta para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables de este violento ataque dentro del hospital.