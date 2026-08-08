Sucesos

Una bala alcanzó a adulta mayor inocente durante el mortal ataque dentro de hospital de Nicoya

La mujer se encontraba en el hospital cuando quedó en medio de los disparos

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Por Alejandra Morales

La balacera ocurrida dentro del Hospital La Anexión de Nicoya dejó una víctima colateral: una adulta mayor que se encontraba en el centro médico y terminó herida por una bala durante el ataque contra un paciente.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó la situación.

“Una adulta mayor resulta con una herida de bala que no compromete su vida, esto en el glúteo”, informó la oficina de prensa del OIJ.

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Hombre acribillado en centro de Alajuelita
Una adulta mayor inocente terminó herida durante la balacera en la que mataron a un paciente dentro del Hospital La Anexión de Nicoya. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

La víctima permanece estable, según confirmaron las autoridades judiciales.

El ataque ocurrió en el área de Emergencias del hospital, donde varios sujetos ingresaron y dispararon contra un hombre de apellido Valverde, de 32 años, quien permanecía en una camilla.

El paciente murió como consecuencia del ataque, mientras que los responsables escaparon posteriormente del lugar.

Los agentes judiciales que atendieron el caso recolectaron aproximadamente 14 casquillos de bala en el sitio.

Tras la balacera, los sospechosos huyeron en un Toyota Yaris, vehículo que posteriormente fue localizado a unos cinco kilómetros del hospital.

El caso continúa bajo investigación mientras los agentes judiciales buscan identificar y localizar a los responsables del homicidio y de la agresión que dejó herida a la adulta mayor.

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Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

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