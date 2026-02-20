Sucesos

Hombre fallece tras disparo en el cuello en violento ataque en Cartago

Ataque a balazos en Paraíso eleva la cifra de asesinatos en la provincia

Por Alejandra Morales

Un nuevo y violento homicidio se registró la noche de este jueves 19 de febrero en Llanos de Santa Lucía, en Paraíso de Cartago, donde un hombre fue asesinado a balazos.

La emergencia fue reportada a las 10:29 p. m., lo que movilizó a los equipos de la Cruz Roja hasta el sitio.

De acuerdo con el informe de los socorristas, la víctima sería un hombre de aproximadamente 40 años, quien presentaba impactos de bala en el cuello.

“Herido por arma de fuego, se atiende un hombre de 40 años aproximados, con impactos de bala en cuello; se confirma sin signos vitales en el lugar”, detallaron desde la Cruz Roja.

El hombre fue declarado sin vida en la escena debido a la gravedad de las heridas.

LEA MÁS: Costa Rica alcanzó una lamentable cifra de homicidios en apenas 50 días del 2026

17/11/2023 Paraíso de Cartago. Recorrido por la comunidad Llanos de Santa Lucía, uno de los lugares que se han vuelto muy inseguros, donde se han dado balaceras e incluso ha habido muertes relacionadas con narcotráfico.
Ataque a balazos en Paraíso eleva la cifra de asesinatos en la provincia, a la víctima lo mataron de un balazo en el cuello. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

LEA MÁS: Acusado del atroz femicidio de Nadia Peraza llegó a juicio con un tatuaje que generó reacciones

Aumento de la violencia

Este hecho se suma a la preocupante ola de violencia que enfrenta la provincia de Cartago en este 2026.

Según los datos, hace un año para esta misma fecha se contabilizaban seis homicidios; sin embargo, actualmente la cifra supera los 14 casos con este nuevo asesinato.

El incremento mantiene en alerta a las autoridades ante el crecimiento de los hechos violentos en la zona.

