Hombre falleció tras aparatosa caída desde una escalera en Aguas Zarcas

Un aparatoso y lamentable accidente cobró la vida de un hombre adulto la noche de este miércoles en Aguas Zarcas, San Carlos, Alajuela.

Según informó la Cruz Roja, el hombre se encontraba subido en una escalera haciendo unos trabajos cuando, por razones que aún se investigan, cayó al suelo.

El hombre falleció al caer de una escalera en Aguas Zarcas

Cuando los cuerpos de socorro llegaron a la escena, la víctima ya no presentaba signos vitales debido al gran golpe que se llevó.

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Al sitio se desplazó una unidad básica de emergencias, que fue la que declaró fallecido al hombre.

El caso quedó en manos de las autoridades judiciales.