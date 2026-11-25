El Tribunal Penal de Limón condenó a un hombre de apellido Fung a 50 años de prisión por cometer abusos sexuales contra personas menores de edad, fabricar pornografía y realizar actos sexuales remunerados con menores.

El tribunal le impuso inicialmente una pena total de 69 años y 6 meses, que fue adecuada al máximo de 50 años de prisión.

El hombre fue sentenciado a 50 años de cárcel.

Según la acusación, el sujeto habría aprovechado su poder e influencia económica para buscar a menores de edad en condición de vulnerabilidad y con escasos recursos económicos en la zona de Limón.

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Presuntamente, contactaba a las víctimas y luego las trasladaba hasta una vivienda en Limón, donde cometía los abusos sexuales y realizaba las filmaciones.

El hombre deberá permanecer en prisión preventiva mientras la sentencia queda en firme.