Cámara captó brutal ataque a balazos a hombre la tarde de este sábado en Alajuelita

Un joven fue víctima de un brutal ataque a balazos la tarde de este sábado en Chorotega de Alajuelita, en un hecho que quedó registrado en video y circula en redes sociales.

El ataque ocurrió en plena vía pública, generando alarma entre vecinos de la zona.

Así ocurrió el ataque

Ataque ocurrió en vía pública en Alajuelita. (Foto ilustrativa) (Foto: Edgar Chinchilla, corresponsal GN)

Según las imágenes, el joven fue sorprendido por dos hombres en motocicleta vestidos de negro.

El acompañante se bajó del vehículo y, aunque la víctima intentó huir, fue alcanzada metros más adelante.

En el video, que por respeto a la familia de la víctima no compartiremos, se observa cómo el sujeto le dispara en al menos cuatro ocasiones.

La Cruz Roja indicó que el herido fue trasladado a un centro médico por medios propios.

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De momento, no se han brindado detalles sobre su estado de salud.

El caso se encuentra bajo investigación, mientras el video continúa circulando en redes sociales.

Las autoridades deberán determinar las circunstancias del ataque y dar con los responsables.