Sucesos

Cruz Roja trata de rescatar a persona que quedaron atrapadas en piedras por cabeza de agua en río

En estos momentos la Cruz Roja está movilizando equipos de rescate

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Por Adrián Galeano Calvo

En estos momentos personal de la Cruz Roja se desplazan a un río en Puntarenas para rescatar a un grupo de personas que quedó atrapado en unas piedras debido al paso de una cabeza de agua.

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De acuerdo con la Benemérita, la emergencia ocurrió a eso de las 10:50 a. m. de este sábado en el sector de Arancibia, específicamente en el río Aranjuez.

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Río Reventazón
La emergencia ocurrió la mañana de este sábado en el río Aranjuez. Foto Archivo. (Cruz Roja/Cruz Roja)

“Según información preliminar, las personas quedaron sobre unas piedras luego de una repentina cabeza de agua, lo que generó una situación de alto riesgo”, indicó la Cruz Roja.

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Tras recibir la alerta sobre lo sucedido, la Benemérita despachó equipos de rescate y vehículos de emergencia al río.

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Rescate río Puntarenas
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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