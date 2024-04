Hombre habría asesinado a su papá de 74 años para luego enterrarlo en el patio de su casa

El OIJ encontró el cuerpo de Rodríguez tras allanar la casa este viernes. Foto Guana Noticias.

La tranquila comunidad de Curime de Liberia, en Guanacaste, fue estremecida este viernes por un macabro hecho, pues en ese lugar un hombre habría asesinado a su padre, para luego enterrarlo en el patio de la casa en la que vivían.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ), por medio de su oficina de prensa, confirmó que el cuerpo del señor fue encontrado en horas de la noche, tras un allanamiento realizado a dicha propiedad.

La víctima de este macabro hecho fue identificada como don Ronald Rodríguez, de 74 años, mientras que el sospechoso, el cual se encuentra detenido, es un hombre también apellidado Rodríguez, de 41 años.

La Policía Judicial informó que la investigación por este caso inició luego de que agentes del OIJ de Liberia recibieron una información confidencial en la que se indicaba que, aparentemente, Rodríguez le habría dado muerte a su padre y luego lo enterró en el patio de la casa.

“Se solicitó el allanamiento a la vivienda, por lo que los investigadores pudieron notar que había movimientos recientes de tierra en el patio de la casa, por lo que dieron inicio con las excavaciones, lo que les permitió dar con el cuerpo del ahora fallecido”, detalló el OIJ.

Ante una consulta hecha por La Teja, las autoridades judiciales informaron que no existía ninguna denuncia por la desaparición de don Ronald, sin embargo, varios de sus vecinos estaban muy preocupados, pues tenían tiempo de no saber nada del señor, lo que no era normal.

Extraoficialmente, trascendió que, al parecer, las discusiones entre el padre y su hijo eran muy comunes en esa casa, sin embargo, se desconoce si anteriormente se habría presentado algún hecho de violencia.

El OIJ indicó que, de momento, no se ha determinado la causa de muerte de don Ronald, por lo que deberán esperar el resultado de la autopsia para conocer qué fue lo que le sucedió.