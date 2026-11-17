Un hombre de apellido Torres fue condenado a 10 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja sentimental con un cuchillo, en un violento episodio ocurrido en San Miguel de Desamparados, San José.

La sentencia fue dictada por el Tribunal de Flagrancia del Segundo Circuito Judicial de San José, que lo declar responsable de un delito de tentativa de femicidio en perjuicio de una mujer de apellido Amador.

Los hechos ocurrieron la noche del 25 de agosto del 2026, cuando la víctima se encontraba dentro del baño de la vivienda que compartía con el sentenciado.

Violencia contra la mujer, femicidio, agresión, agresores (Shutterstock/Foto)

Según la información judicial, ambos habían mantenido una relación sentimental entre el 2025 y el 2026. Esa noche, Torres aparentemente ofendió y amenazó a la mujer mientras ella estaba en el baño.

Poco después, Amador salió y se dirigió a la cocina. En ese momento, el hombre habría tomado un cuchillo, la arrinconó contra un mueble y volvió a amenazarla.

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Luego lanzó una primera puñalada contra ella, pero la mujer logró empujarlo y evitar que la hiriera. El hombre cayó al suelo durante el forcejeo.

Sin embargo, la agresión no terminó ahí. Según la reconstrucción de los hechos, Torres se levantó, tomó nuevamente el cuchillo y lanzó otra puñalada, directo al pecho de la víctima.

En un intento por protegerse, Amador agarró el cuchillo con sus manos para detener el ataque, lo que le provocó varias cortadas y sangrado en la mano derecha.

Pese a las heridas, la mujer consiguió escapar de la vivienda y buscó ayuda de oficiales de la Fuerza Pública que se encontraban cerca.

La víctima les indicó que el hombre permanecía dentro de la casa, por lo que los policías ingresaron y lograron detenerlo.

Tras analizar los hechos, el Tribunal de Flagrancia declaró a Torres responsable del delito de tentativa de femicidio y le impuso una pena de 10 años de prisión.