El crimen del periodista y escritor Camilo Rodríguez sigue provocando muestras de dolor y consternación entre sus familiares, amigos y personas que conocieron su trabajo.

Una de las publicaciones que refleja ese sentimiento es la que compartió en Facebook su prima, Amalia Rodríguez, quien agradeció los mensajes y llamadas que ha recibido la familia tras el asesinato del comunicador.

En medio del dolor, la familiar también hizo un llamado para que el crimen no quede sin castigo y destacó la lucha personal y las convicciones que, según expresó, marcaron la vida de Camilo.

Camilo Rodríguez (Cortesía/Cortesía)

“Con un dolor profundo agradezco las llamadas y comunicaciones por la muerte de mi primo Camilo”, escribió.

En su mensaje, Amalia también reconoció el esfuerzo de los familiares que acompañaron al periodista durante lo que describió como una lucha personal, humana y patriótica.

“A toda su familia que tanto se han sacrificado acompañando a Camilo en esta lucha personal, humana y patriótica, todo nuestro reconocimiento y acompañamiento de todas las formas posibles. No deberá quedar impune esta hecho grave, doloroso e injusto.

LEA MÁS: Algo dentro del carro de Camilo Rodríguez llamó poderosamente la atención de las autoridades

“Camilo nos enseñó mucho y su fortaleza y deseos de luchar por un mundo mejor deberá impulsarnos siempre. Nos llegó el momento de no detenernos en este afán. Nunca debió serlo, pero hoy más que nunca estaremos llamados a no dejar que esta muerte resulte en vano”, dice el mensaje.

En su texto, Amalia insistió en que la muerte de su primo no debe convertirse en una razón para detener esa lucha.

La publicación concluye con unas palabras cargadas de cariño y nostalgia para el comunicador: “Camilo vivirá en nuestros corazones y cada una de sus palabras que nos resuenan segundo a segundo”.

Mientras sus seres queridos intentan asimilar la pérdida, la familia mantiene el llamado para que las autoridades esclarezcan el asesinato y determinen quiénes están detrás del crimen.