Sucesos

Hombre intentó cruzar la Bernardo Soto y murió tras ser atropellado por un carro y un camión

El hombre, de unos 25 años, aún no ha sido identificado y los conductores involucrados dieron negativo en la alcoholemia

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Por Alejandra Morales

Un hombre de aproximadamente 25 años murió atropellado la noche de este sábado 15 de agosto cuando intentaba cruzar la autopista Bernardo Soto, frente a la Fanal, en la ruta 1.

El accidente ocurrió pasadas las 9 p. m. y fue atendido por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Grecia.

“Al intentar cruzar fue atropellado por un automóvil y posterior a esto fue atropellado por un camión”, informó la oficina de prensa del OIJ.

El hombre murió en el sitio como consecuencia del accidente. De momento, permanece sin identificar, por lo que los agentes judiciales trabajan para determinar quién era.

El cuerpo fue levantado y trasladado a la Morgue Judicial, donde se realizará la autopsia correspondiente.

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Un hombre murió la noche del sábado tras intentar cruzar la autopista Bernardo Soto, frente a la Fanal. Foto: Ilustrativa (Francisco Barrantes, corresponsal)

Conductores dieron negativo en alcoholemia

Como parte de las diligencias realizadas tras el accidente, tanto el conductor del automóvil como el chofer del camión involucrados fueron sometidos a pruebas de alcoholemia.

Según informó el OIJ, ambas pruebas dieron resultado negativo.

Los agentes judiciales continúan con la investigación para esclarecer con exactitud cómo ocurrió el accidente y determinar la dinámica de los hechos.

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Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

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