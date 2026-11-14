Hombre intentó escapar de sus atacantes, pero recibió un balazo en la espalda en Pavas

Un hombre lucha por su vida luego de ser herido de bala en la espalda durante un ataque ocurrido la madrugada de este sábado en Villa Esperanza de Pavas, San José.

El hombre fue llevado en condición grave al Hospital San Juan de Dios (Albert Marín.)

La emergencia fue reportada a la Cruz Roja a las 3:52 a. m. Los socorristas enviaron una unidad de soporte avanzado para atender al herido.

Al llegar al sitio, los cruzrojistas encontraron al hombre con un impacto de bala en la espalda. Debido a la gravedad de sus heridas, fue trasladado en condición crítica al Hospital San Juan de Dios.

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De momento, no han trascendido detalles sobre cómo ocurrió el ataque ni las circunstancias que mediaron en el hecho.

La Policía realizó un operativo por las cercanías pero no lograron dar con los sospechosos.