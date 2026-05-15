Hombre jaló del pelo a embarazada y la encerró, ya recibió merecido castigo

Un hombre de apellidos Galagarza Hernández fue sentenciado por los delitos de amenazas contra una mujer, maltrato y restricción de la libertad de tránsito, por lo que fue condenado a seis años y 10 meses de prisión.

La sentencia fue dictada este miércoles por el Tribunal Penal de Heredia.

Según la acusación, el imputado mantuvo una relación con la ofendida entre el 25 de diciembre del 2020 y enero del 2021, periodo en el que convivieron en una vivienda ubicada en Mercedes de Heredia.

22/01/2020 Fachada de los Tribunales de Heredia, fotografía de Hugo Solano (Hugo Solano)

De acuerdo con lo acreditado durante el juicio, la noche del 1.º de enero el hombre le dijo a la mujer que no se sentía bien, por lo que ella intentó ayudarlo. Sin embargo, en determinado momento la empujó, pese a que sabía que se encontraba embarazada.

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La prueba aportada por la Fiscalía permitió demostrar, además, que Galagarza jaló del cabello a la víctima y le impidió salir de la habitación.

Posteriormente, la mujer logró escapar hacia el baño y desde ahí llamar a la Policía, situación que provocó que el imputado huyera del lugar.

Mientras la sentencia adquiere firmeza, el condenado deberá continuar descontando prisión preventiva.