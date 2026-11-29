Un hombre tuvo un violento final luego de llegar a un bar en San Antonio del Amparo, en Los Chiles, zona norte, pues luego de una riña fue encontrado sin vida detrás del establecimiento comercial.

La víctima fue identificada por las autoridades judiciales con el apellido Fernández, de 30 años, de nacionalidad nicaragüense, quien presentaba puñaladas en el tórax, en el costado derecho del cuerpo, en la espalda y en el brazo derecho.

De acuerdo con la información del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el hombre se encontraba en el bar cuando, en determinado momento, tuvo una riña con otras personas.

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Una riña en un bar de Los Chiles terminó de forma mortal. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Durante el altercado habría resultado apuñalado y posteriormente fue declarado fallecido en la parte trasera del establecimiento.

Los hechos ocurrieron este sábado 28 de noviembre a las 11:25 p.m. Sin embargo, las autoridades judiciales recibieron el reporte durante las primeras horas de este domingo.

En el mismo sitio resultó herido otro hombre de apellido Fernández, quien fue trasladado a un centro médico. De momento, las autoridades no han precisado si existe algún vínculo entre ambos.

Los sospechosos de cometer la agresión huyeron del lugar.

El caso quedó en manos de los agentes judiciales, quienes investigan las circunstancias de la riña, el móvil del homicidio y buscan identificar a los responsables.