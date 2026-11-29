La tragedia que golpeó a la Banda Comunal de Palmar Norte, en Osa, sumaría una tercera víctima mortal. Se trataría de Allison Salas Navarro, de 18 años, quien luchaba por su vida en el hospital Escalante Pradilla, en Pérez Zeledón, luego del accidente de tránsito ocurrido la madrugada de este domingo.

Así lo confirman la Universidad Estatal a Distancia (Uned), con sede en Osa, y la Municipalidad de Buenos Aires, que publicaron la esquela de las tres víctimas. De momento, el OIJ señala que no les han pedido el levantamiento del cuerpo.

Allison se destacaba como la trompetista de la agrupación y es hija de Vanessa Navarro Sevilla, de 47 años, y novia de Axel Quesada Navarro, de 32 años, quien era el director de la banda, las otras dos víctimas de este hecho.

Vanessa falleció en el accidente ocurrido en Potrero Grande de Buenos Aires, cuando regresaban de una presentación musical. Axel murió en el hospital Tomas Casas en Osa.

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Un fatal accidente cobró la vida de la enfermera Vanessa Navarro Sevilla, de 47 años, y del docente Axel Osmany Quesada Navarro, de 32 años, en Potrero Grande de Buenos Aires, la madrugada del domingo 29 de noviembre del 2026. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

La UNED confirma la muerte de tres integrantes de la Banda Comunal de Palmar Norte, Osa. Foto: Tomada de la UNED (Tomada de la UNED/Tomada de la UNED)

Allison viajaba con ellos en el vehículo y, debido a la gravedad de sus heridas, fue trasladada al centro médico de Pérez Zeledón, donde permanecía hospitalizada.

Con su fallecimiento, la agrupación perdería a tres de sus integrantes en una misma tragedia, una noticia que profundizaría el dolor entre los músicos y la comunidad de Osa.