La ilusión de llevar su música más allá de las fronteras de Costa Rica llenaba de entusiasmo a los integrantes de la Banda Comunal de Palmar Norte, en Osa. La agrupación estaba a pocos días de realizar su primera presentación internacional, un sueño que tenía muy emocionado a su director, Axel Osmany Quesada Navarro, de 32 años.

El viaje estaba previsto para el 13 o 14 de diciembre y tendría como destino Panamá. Sin embargo, ese anhelo quedó marcado por la tragedia que cobró la vida de Axel y de su compañera Vanessa Sevilla, quien era saxofonista de la agrupación y además trabajaba como enfermera en el hospital Tomás Casas, en Osa.

Oldemar Quesada, papá de Axel, conversó con La Teja y recordó la ilusión con la que su hijo vivía los preparativos de aquella primera experiencia fuera del país.

“Él estaba muy ilusionado porque estaban sacando ya los salvoconductos para ir a Panamá, creo que el 13 o el 14 de diciembre llegaban los muchachos a Panamá. Era la primera gira internacional, a pesar de que ellos también tenían invitación de Colombia y de México, inclusive hay una invitación de Estados Unidos para el 2028”, contó el padre.

La oportunidad de viajar a Panamá representaba un paso muy importante para los músicos, quienes habían trabajado juntos para hacer crecer el proyecto y ahora comenzaban a recibir invitaciones para llevar su talento a otros países.

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La banda Comunal de Palmar Norte, Osa estaba a pocos días de su primera gira internacional y ya tenía invitaciones en Colombia, México y Estados Unidos, su director Axel Quesada Navarro, de 32 años. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

Pero los planes de la banda no se limitaban a esa gira. La agrupación también tenía una agenda de presentaciones en Costa Rica que se extendía hasta el 19 de diciembre.

Entre las actividades previstas estaban las presentaciones del sábado 5 de diciembre en Alajuela Brilla y del domingo 6 de diciembre en Osa, el calendario continuaba con otras presentaciones.

Ahora, tras la muerte de dos de sus integrantes, la agrupación enfrenta un doloroso momento y todavía es incierto qué ocurrirá con los compromisos que tenían previstos.

Axel Quesada, director de banda comunal de Palmar Norte, Osa y una integrante de nombre Vanessa Sevilla, murieron en trágico accidente en Potrero Grande, zona sur cuando regresaban de presentación en Coto Brus. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

Un músico que también amaba la naturaleza

Axel no solo era el director de la Banda Comunal de Palmar Norte, también era un apasionado de la música que había dedicado tiempo a prepararse profesionalmente en esa área.

Su conocimiento musical le permitía tocar varios instrumentos y contaba con un bachillerato universitario en Música. Además, se esforzó por sacar adelante sus estudios en la carrera de Turismo Ecológico, en la Universidad Nacional.

Su papá recordó con orgullo la ilusión que tenía su hijo por los logros que estaba alcanzando junto a sus compañeros, quienes habían convertido la banda en un proyecto colectivo que comenzaba a abrirse camino más allá de Osa.