La música era mucho más que una pasión para Axel Osmany Quesada Navarro, de 32 años, y para Vanessa Sevilla.

Ambos eran personas muy queridas en Palmar Norte de Osa y dedicaron parte de sus vidas a construir un sueño colectivo que permitió a muchas generaciones acercarse al arte y soñar con formar parte de la Banda Comunal de Palmar Norte.

Ahora, sus familiares, amigos y compañeros lloran sus muertes, ocurridas en un accidente de tránsito cuando regresaban de una presentación musical en Sabalito de Coto Brus, durante la madrugada de este domingo 29 de noviembre.

Axel era el director de la agrupación y también se desempeñaba como funcionario del Ministerio de Educación Pública (MEP). Además, ocupaba la presidencia de la Asociación Cívica de Palmar Norte.

Vanessa, por su parte, era enfermera en el Hospital Tomás Casas, en Osa, y además de ser integrante de la banda, ocupaba el puesto de vicepresidenta de la asociación de esta agrupación comunal.

La música era mucho más que una pasión para Axel Osmany Quesada Navarro, de 32 años, y Vanessa Sevilla, quienes fallecieron en un fatal accidente en Potrero Grande, Buenos Aires. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

Los dos compartían el amor por la música y el compromiso de sacar adelante un proyecto que terminó convirtiéndose en motivo de orgullo para todo el cantón.

Una muestra de ese trabajo fue la participación de la banda en el Festival de la Luz 2025, en San José, donde representó a Osa y destacó entre las agrupaciones musicales por su ritmo y el llamativo vestuario que lucían sus integrantes en cada presentación.

La agrupación logró convertirse en un espacio donde muchas personas encontraron una oportunidad para desarrollar su talento y perseguir el sueño de convertirse en músicos.

Axel Osmany Quesada Navarro, de 32 años, y Vanessa Sevilla, fallecieron en un fatal accidente en Potrero Grande, Buenos Aires cuando regresaban de una presentación de la banda. Foto: Tomada de Tele Brunca (Tomada de Tele Brunca/Tomada de Tele Brunca)

Por eso, la noticia de la muerte de Axel y Vanessa provocó numerosas muestras de dolor en redes sociales, donde allegados e instituciones, entre estos la sede de la Uned de Osa, lamentaron la pérdida de dos personas que dejaron una huella en la comunidad.

Su partida no solo enluta a sus familias y amigos, sino también a una agrupación que encontró en ellos a dos personas fundamentales para hacer crecer un proyecto que llevó el nombre de Osa a importantes escenarios del país.