Hombre lucha por su vida tras violento ataque a balazos en Boston de Carrandí

Un hombre de 49 años, de apellido Chinchilla, se encuentra en condición delicada tras resultar herido de bala la noche de este domingo en un violento ataque armado ocurrido en un local comercial en Boston de Carrandí.

El suceso se dio cerca de las 9:00 p.m., cuando, según información preliminar, dos hombres que viajaban en motocicleta llegaron al establecimiento y dispararon en múltiples ocasiones contra el lugar.

El hombre está muy delicado en el hospital. (Reiner Montero)

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En medio del ataque, Chinchilla recibió un impacto de bala en el pecho, lo que lo mantiene en estado crítico. Fue atendido de emergencia y trasladado a un centro médico, donde permanece luchando por su vida.

Hasta el momento, no se reportan personas detenidas por este hecho ni se ha determinado el móvil del ataque.

Las autoridades judiciales mantienen abierta la investigación para esclarecer lo sucedido y dar con los responsables.