Sucesos

Hombre muere repentinamente mientras jugaba baloncesto en Guápiles

Vecinos intentaron auxiliarlo mientras llegaban los cuerpos de emergencia, pero fue declarado sin vida en el sitio

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Por Silvia Coto

Un hombre falleció la noche de este martes tras sufrir un aparente paro cardíaco mientras se encontraba en una cancha de baloncesto en Guápiles, Limón.

El hecho se registró en la cancha ubicada frente a la sede del Banco de Costa Rica (BCR), donde la víctima compartía con varias personas y participaba en un juego de baloncesto.

Las autoridades llegaron a ayudar, pero ya el hombre estaba fallecido. (Alonso Tenorio)

Según testigos, el hombre se desplomó repentinamente ante la mirada de quienes se encontraban en el lugar. Las personas presentes alertaron a los servicios de emergencia e intentaron ayudarlo mientras estos llegaban.

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A la llegada de los cuerpos de socorro, el hombre fue declarado sin vida en el sitio. De acuerdo con versiones preliminares, el fallecimiento habría ocurrido de forma inmediata.

Vecinos indicaron que se trataba de una persona conocida y apreciada en la comunidad, de unos 30 años.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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