Pecho de Rata se casó antes de ser extraditado a Estados Unidos

Edwin Danney López Vega, de 49 años, conocido como Pecho de Rata, contrajo matrimonio antes de ser extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos por narcotráfico internacional.
Según datos del Tribunal Supremo de Elecciones, el costarricense se casó el pasado 17 de febrero con una mujer de 28 años de apellido Smith, vecina de Cahuita de Limón.
La ceremonia civil se realizó dentro del centro penitenciario Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero, conocido como La Reforma, donde López Vega permanecía recluido en un módulo de máxima seguridad.
Inicialmente, la boda estaba prevista para el 9 de diciembre anterior; sin embargo, la actividad debió suspenderse debido a que la Policía Penitenciaria no contaba ese día con el personal de seguridad requerido para el operativo. De acuerdo con reportes, el privado de libertad, incluso, ya se encontraba listo para la ceremonia cuando se notificó la cancelación.
LEA MÁS: OIJ revela que banda de Los Lara vendía “bombas” hasta por ¢500 mil
López Vega fue posteriormente extraditado a Estados Unidos, donde deberá enfrentar un proceso judicial por presuntos delitos de narcotráfico internacional.
Registros públicos también indican que el hombre había contraído matrimonio anteriormente y que es padre de seis hijos de relaciones pasadas.