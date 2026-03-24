OIJ revela que banda de Los Lara vendía “bombas” hasta por ¢500 mil

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dio a conocer que la conocida banda de Los Lara se estaba dedicando a vender “bombas” hasta por ¢500 mil en la localidad de Hatillo, en San José.

Michael Soto, director interino del OIJ, explicó que no se trata de artefactos explosivos, sino de una especie de “combo” de drogas que el grupo vendía para que fuera distribuido en otros puntos del país.

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“Podríamos decir que la 25 de Julio (en Hatillo) es un centro de distribución, porque se vende algo que ellos denominan como ‘bombas’, que son drogas en paquetes para que se vendan en otros lugares.

“Estas bombas pueden contener cocaína, marihuana, crack y ketamina ya en dosis, entonces las personas las compran en precios que van de los ¢80 mil hasta los ¢500 mil“, explicó Soto.

Según el director del OIJ, la venta de estas bombas más el negocio del narcomenudeo le estaba generando millones de colones a Los Lara.

Allanamiento en Sagrada Familia y Hatillo. Foto OIJ. (OIJ/Allanamiento en Sagrada Familia y Hatillo. Foto OIJ.)

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“Si, por ejemplo, vendían diez o veinte bombas, podían generar varios millones de colones dependiendo del puesto; también hay narcomenudeo, donde se ha visto que prácticamente los adictos hacían fila, entonces podemos hablar de muchos millones”, agregó.

La Policía Judicial mantiene un operativo de 10 allanamientos en las localidades de la 25 de Julio, en Sagrada Familia y Hatillo, con el propósito de desmantelar a este grupo criminal.

Vecinos sin casas

De acuerdo con la investigación de la Policía Judicial, los miembros de Los Lara, al parecer, escogían casas al azar en ese sector de la 25 Julio, donde, bajo amenazas, obligaban a los dueños a “prestar” sus casas para dosificar drogas.

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“Esto no es un fenómeno exclusivo de este lugar; ya hemos visto esto en otras barreadas, donde las estructuras criminales le quitan viviendas a los ciudadanos normales, ya sea por una deuda de gota a gota o por otra circunstancia en particular, hasta por un capricho”, dijo Soto.

Según el director del OIJ, muchas veces las bandas se adueñan de esta forma de viviendas para convertirlas en búnkeres o para construir lujosas viviendas en dos o tres terrenos.