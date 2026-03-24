Banda escogía casas al azar y obligaba a dueños a “prestarlas” para un oscuro fin

Una banda narco habría hecho que varios vecinos de dos comunidades josefinas vivieran una verdadera pesadilla, pues los habría obligado a “prestar” sus casas para su oscuro negocio.

A raíz de esta situación y la venta de drogas que mantienen en esas zonas, es que este martes el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizó un importante operativo para golpear dicha organización, que se trataría de la banda de Los Lara.

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La Policía Judicial está realizando nueve allanamientos, ocho en el sector de la 25 de julio en Hatillo y dos en Sagrada Familia.

Al parecer, se trataría de la banda de Los Lara. Foto OIJ. (OIJ/Allanamiento en Sagrada Familia y Hatillo. Foto OIJ.)

“La investigación inició en el mes de diciembre de 2025, luego de que los agentes judiciales recibieron información confidencial en la que les indicaron sobre el desarrollo del aparente delito antes citado”, indicó el OIJ.

Según las autoridades, esta agrupación tiene dos puntos de venta en vía pública en la Ciudadela 25 de Julio en Hatillo, en los que supuestamente varias personas se dedican a la venta de droga tipo éxtasis, crack, cocaína, marihuana y ketamina, entre otros.

“Esas personas, en apariencia, son supervisadas por una persona de más alto rango en la organización, para evitar el extravío de la droga o del dinero”, agregó el OIJ.

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Uno de los hechos más graves que se revelaron durante la investigación es lo que este grupo le hacía a varios vecinos.

El OIJ está realizando 9 allanamientos. Foto OIJ. (OIJ/Allanamiento en Sagrada Familia y Hatillo. Foto OIJ.)

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“Al parecer, mediante la investigación se tuvo información de que miembros de la organización escogen casas al azar en el sector de la 25 de julio donde, en apariencia, bajo amenazas, los obligan a prestar la casa para dosificar la droga”.

De momento, la Policía Judicial no ha dado a conocer cuántas personas han sido detenidas en el operativo.