Sucesos

Impresionante foto muestra la magnitud de violento choque entre camiones que dejó 7 personas heridas

En la escena del aparatoso accidente la Cruz Roja atendió a 13 personas

EscucharEscuchar
Por Adrián Galeano Calvo

Una impresionante fotografía que circula en redes sociales muestra la magnitud del violento choque entre dos camiones que ocurrió mañana de este martes en San Carlos y dejó 7 personas heridas de consideración.

De acuerdo con la Cruz Roja, el choque ocurrió a eso de las 5 a.m. en el sector de Pital de San Carlos, específicamente sobre un puente en la comunidad de Veracruz.

LEA MÁS: El valiente gesto de un sacerdote frente a la tragedia de los motociclistas en PZ

Trascendió que al momento de la colisión, al parecer, en los cajones de ambos camiones viajaban varios peones, quienes se dirigían a las fincas agrícolas en las que trabajan.

El violento choque ocurrió en Pital de San Carlos. Foto Allan Jara.
El violento choque ocurrió en Pital de San Carlos. Foto Allan Jara. (Allan jara/El violento choque ocurrió en Pital de San Carlos. Foto Allan Jara.)

LEA MÁS: Hombre es asesinado en brutal ataque a balazos en Siquirres

Debido a esta situación, la Benemérita despachó cuatro ambulancias varias y varios paramédicos.

“Se informa sobre la colisión de dos camiones, se atiende a 13 pacientes, de los cuales 6 fueron catalogados en condición urgente, uno crítico y otros 6 en condición estable”, informó la Cruz Roja.

LEA MÁS: Lo que hizo Celso Gamboa luego de llegar a la cárcel en Estados Unidos

Tras atender a los heridos, los cuerpos de emergencia iniciaron los traslados a los respectivos centros médicos de la zona.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Choque camiones pitalCruz Roja
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.