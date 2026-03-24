Impresionante foto muestra la magnitud de violento choque entre camiones que dejó 7 personas heridas

Una impresionante fotografía que circula en redes sociales muestra la magnitud del violento choque entre dos camiones que ocurrió mañana de este martes en San Carlos y dejó 7 personas heridas de consideración.

De acuerdo con la Cruz Roja, el choque ocurrió a eso de las 5 a.m. en el sector de Pital de San Carlos, específicamente sobre un puente en la comunidad de Veracruz.

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Trascendió que al momento de la colisión, al parecer, en los cajones de ambos camiones viajaban varios peones, quienes se dirigían a las fincas agrícolas en las que trabajan.

El violento choque ocurrió en Pital de San Carlos. Foto Allan Jara. (Allan jara/El violento choque ocurrió en Pital de San Carlos. Foto Allan Jara.)

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Debido a esta situación, la Benemérita despachó cuatro ambulancias varias y varios paramédicos.

“Se informa sobre la colisión de dos camiones, se atiende a 13 pacientes, de los cuales 6 fueron catalogados en condición urgente, uno crítico y otros 6 en condición estable”, informó la Cruz Roja.

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Tras atender a los heridos, los cuerpos de emergencia iniciaron los traslados a los respectivos centros médicos de la zona.