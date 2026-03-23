El valiente gesto de un sacerdote frente a la tragedia de los motociclistas en PZ

El sacerdote Jean Paul Bethancourt Abrahams vivió un momento que nunca había enfrentado en sus seis años de servicio: encontrarse de frente con un accidente de tránsito en el que dos motociclistas perdieron la vida en Pérez Zeledón.

Se trata del mismo hecho en el que fallecieron Álvaro Arturo Badilla Solís y Jonathan Arias, tras colisionar de frente la noche del sábado 21 de marzo.

Álvaro Arturo Badilla Solís, de 34 años, falleció en un choque de dos motos en Pérez Zeledón, la noche del sábado 21 de marzo del 2026. Foto: Patricia Badilla para La Teja (Patricia Badilla para La Teja/Patricia Badilla para La Teja)

Un acto de fe en medio de la tragedia

El sacerdote relató al medio regional PZ Actual que todo ocurrió en cuestión de segundos, cuando se percató del accidente en carretera.

“Cuando llegamos, yo lo único que escuché fue el accidente, paramos y yo lo único que dije, pásenme mi estola. Es la insignia. Y fue un momento de decir:’En nombre de Jesucristo me cubro y voy con fe’”, expresó.

Lejos de sentir miedo o tristeza, aseguró que experimentó una sensación distinta.

“No sentí miedo, no sentí tristeza, sentí esperanza. Y sentí que el Señor me había enviado para una misión. Es lo único que puedo decirte, pero son fracciones de segundo”, agregó.

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Una experiencia que nunca había vivido

El sacerdote, de 39 años, aseguró que nunca antes había enfrentado una situación similar, por lo que el momento lo marcó profundamente.

En medio de la escena, tras confirmarse que ambos motociclistas no tenían signos vitales, realizó una oración por el perdón de sus pecados, en un gesto de fe y acompañamiento espiritual.

La tragedia ocurrió en Pérez Zeledón, cuando los dos motociclistas colisionaron de frente. El cuerpo de Álvaro Badilla fue reconocido por una de sus hermanas de nombre Patricia Badilla, quien identificó los zapatos de su ser querido luego de que le hicieron una videollamada.