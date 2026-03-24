Sucesos

Este es el hombre que fue ejecutado por tres sicarios cuando iba a guardar su carro

Una cámara de seguridad captó el momento del desalmado ataque

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Por Adrián Galeano Calvo

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó al hombre que fue asesinado a balazos por tres sicarios cuando pretendía bajarse de su carro en Siquirres, en Limón.

Por medio de su oficina de prensa, la Policía Judicial informó que la víctima de este sangriento crimen fue un hombre apellidado Camacho, de 38 años, quien sería vecino de esa zona.

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El violento crimen ocurrió a eso de las 8 p.m. de este lunes dentro de una propiedad ubicada en el sector de La Herediana, en Germania de Siquirres.

De acuerdo a la versión preliminar, el ahora fallecido llegó a esa propiedad, ya que, aparentemente, ahí guardaba su vehículo y en ese momento habría sido interceptado por varios sujetos, quienes le dispararon y se dieron a la fuga”, detalló el OIJ.

El ataque fue grabado por una cámara de seguridad y en dicho video se observa el momento en el que Camacho estacionó su carro en la mencionada propiedad, a pocos metros de lo que parece ser una casa.

Camacho falleció dentro de su carro tras el violento ataque. Foto Facebook.
Camacho falleció dentro de su carro tras el violento ataque. Foto Facebook. (Facebook/Camacho falleció dentro de su carro tras el violento ataque. Foto Facebook.)

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Pocos segundos después, apenas la víctima abre la puerta del carro para bajarse, aparecen tres hombres encapuchados, quienes se le acercaron corriendo para luego desatar una lluvia de disparos en su contra.

Los agentes judiciales que atendieron el caso indicaron que Camacho falleció de forma inmediata en su propio carro tras recibir múltiples disparos en distintas partes del cuerpo.

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“El vehículo del ahora fallecido fue trasladado al OIJ de Siquirres para realizarle una inspección más profunda”, agregó el OIJ.

De momento, la Policía Judicial no ha determinado el móvil de este crimen, pero por como se dieron los hechos, no se descarta un presunto ajuste de cuentas.

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Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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