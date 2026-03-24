Video muestra el aterrador momento en el que tres sicarios ejecutaron a hombre que se baja de su carro

Una cámara de seguridad captó el aterrador momento en el que tres sicarios ejecutaron a balazos a un hombre que estaba a punto de bajarse de su carro.

El sangriento crimen ocurrió a eso de las 8 p.m. de este lunes en Siquirres de Limón, específicamente en la comunidad de La Herediana.

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En cuanto al ahora fallecido, las autoridades aún no han dado a conocer su identidad; sin embargo, de forma extraoficial trascendió que se trataría de un hombre apellidado Camacho, de unos 30 años.

En la grabación, la cual no publicaremos por respeto a los seres queridos de la víctima, se observa cómo el hombre estacionó su carro a escasos metros de una vivienda.

El ataque fue captado por una cámara de seguridad. Foto ANI. (ANI/El ataque fue captado por una cámara de seguridad. Foto ANI.)

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Pocos segundos después, apenas la víctima abre la puerta del carro para bajarse, aparecen tres hombres encapuchados, quienes se le acercaron corriendo para luego desatar una lluvia de disparos en su contra.

Tras cumplir con su cometido, los sujetos huyeron de la escena a pie; se desconoce si posteriormente se habrían subido a algún vehículo.

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De momento, la Policía Judicial no ha determinado el móvil de este crimen, pero por como se dieron los hechos, no se descarta un presunto ajuste de cuentas.