Sucesos

Video muestra el aterrador momento en el que tres sicarios ejecutaron a hombre que se baja de su carro

Los tres sujetos encapuchados atacaron al hombre apenas este abrió la puerta de su carro para bajarse

EscucharEscuchar
Por Adrián Galeano Calvo

Una cámara de seguridad captó el aterrador momento en el que tres sicarios ejecutaron a balazos a un hombre que estaba a punto de bajarse de su carro.

El sangriento crimen ocurrió a eso de las 8 p.m. de este lunes en Siquirres de Limón, específicamente en la comunidad de La Herediana.

LEA MÁS: Hombre es asesinado en brutal ataque a balazos en Siquirres

En cuanto al ahora fallecido, las autoridades aún no han dado a conocer su identidad; sin embargo, de forma extraoficial trascendió que se trataría de un hombre apellidado Camacho, de unos 30 años.

En la grabación, la cual no publicaremos por respeto a los seres queridos de la víctima, se observa cómo el hombre estacionó su carro a escasos metros de una vivienda.

El ataque fue captado por una cámara de seguridad. Foto ANI.
El ataque fue captado por una cámara de seguridad. Foto ANI. (ANI/El ataque fue captado por una cámara de seguridad. Foto ANI.)

LEA MÁS: El valiente gesto de un sacerdote frente a la tragedia de los motociclistas en PZ

Pocos segundos después, apenas la víctima abre la puerta del carro para bajarse, aparecen tres hombres encapuchados, quienes se le acercaron corriendo para luego desatar una lluvia de disparos en su contra.

Tras cumplir con su cometido, los sujetos huyeron de la escena a pie; se desconoce si posteriormente se habrían subido a algún vehículo.

LEA MÁS: Otro tico rumbo a Europa: autorizan extradición por caso de narcotráfico internacional

De momento, la Policía Judicial no ha determinado el móvil de este crimen, pero por como se dieron los hechos, no se descarta un presunto ajuste de cuentas.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Homicidio siquirresVdeo homicidio siquirres
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.