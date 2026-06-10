Sucesos

Hombre muere tras recibir disparos en la cabeza en Matama de Limón

Cuando los paramédicos llegaron a la escena, ya no presentaba signos vitales

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Por Silvia Coto

Un hombre murió tras un ataque armado ocurrido la noche de este martes en Matama de Limón.

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Un hombre fue asesinado en Limón. (Cruz Roja/Cortesía)

La Cruz Roja informó que la alerta ingresó a las 11:34 p. m., cuando se informó sobre una persona herida por arma de fuego en esa comunidad limonense.

Al llegar al lugar, los socorristas localizaron a un hombre con heridas de bala en la cabeza.

Los paramédicos determinaron que la víctima ya no presentaba signos vitales, por lo que fue declarada fallecida en la escena.

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Por el momento, las autoridades no han revelado la identidad del fallecido ni las circunstancias en las que ocurrió el homicidio.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron el levantamiento del cuerpo

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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