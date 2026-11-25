Un hombre murió tras recibir múltiples impactos de arma de fuego la tarde de este miércoles 25 de noviembre en el barrio Pacuare, Limón.

La niña fue llevada al Hospital Tony Facio en Limón (JOHN DURAN/John Durán)

El caso fue atendido por la Cruz Roja luego de que recibió el reporte de varias personas heridas por disparos.

Tatiana Díaz, de la Cruz Roja, informó que al llegar al sitio los cruzrojistas encontraron a un sujeto con múltiples heridas de bala. Los socorristas lo declararon sin signos vitales en el lugar.

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Además, a los cruzrojistas les informaron que una niña de 11 años había sido trasladada por sus propios medios a un centro médico. Se desconoce dónde resultó herida.

La escena quedó a cargo de las autoridades correspondientes, que deberán investigar lo ocurrido.