Sucesos

Hombre muere tras ser atacado con un arma punzocortante en Tibás

Se presume que la víctima tenía entre 25 y 30 años

Por Fabiola Montoya Salas

La violencia sigue cobrando vidas en las calles de la capital. Esta vez, un hombre de entre 25 y 30 años perdió la vida tras ser atacado con un arma punzocortante en la zona de Colina, en Tibás.

Imagen de caracter ilustrativo. Foto: Archivo
Los hechos ocurrieron a eso de las 4 de la tarde de este sábado. (IStock)

La Cruz Roja le contó a este medio que el brutal ataque ocurrió alrededor de las 4 de la tarde, cuando la víctima fue atacada y herida en el cuello.

A pesar de los esfuerzos de los paramédicos, el hombre no sobrevivió y falleció en el lugar, dejando a los vecinos y testigos consternados.

La identidad de la víctima aún no ha sido revelada, las autoridades ya se encuentran investigando el caso para dar con los responsables de este asesinato. La escena del crimen fue acordonada mientras los agentes de la Fuerza Pública y la Organización Judicial realizaban la investigación.

