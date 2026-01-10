Sucesos

Brutal golpiza cobró la vida de un hombre en La Cuesta de Corredores

El cuerpo fue encontrado en una zona montañosa de la frontera sur de Costa Rica

Por Alejandra Morales

Un hombre de entre 30 y 40 años fue hallado sin vida y con múltiples golpes en El Chorro de La Cuesta de Corredores, en la frontera sur de Costa Rica.

El caso es investigado por agentes del OIJ de Corredores, quienes señalaron que el cuerpo fue encontrado en una zona montañosa.

La víctima de momento no ha sido identificada y fue hallada este sábado 10 de enero.

“Le hallaron múltiples golpes en la cara y en el pecho”, confirmaron en la oficina de prensa judicial.

El cuerpo fue encontrado en una zona montañosa de la frontera sur de Costa Rica. Foto: Ilustrativa

El cuerpo fue trasladado al Complejo de Ciencias Forenses para que le realicen la autopsia y tratar de determinar la identidad de la víctima.

De momento no hay personas detenidas.

Otro hecho similar ocurrió en San Vito de Coto Brus, donde encontraron sin vida a dos amigos dentro de una casa y ambos presentaban múltiples golpes; este caso también fue descubierto este sábado.

brutal golpiza en Corredoresmatan a un hombre a golpeshomicidio a golpes en Corredores
Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

