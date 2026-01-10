Continúa el cuarto día de búsqueda de adolescente desaparecida en la zona de Osa

Baqueanos y miembros de la Cruz Roja cumplen el cuarto día de búsqueda de la adolescente Ashly Rojas Gómez, de 16 años, quien desapareció al volcar la embarcación en la que viajaba junto a otros familiares en Los Mogos, en Osa, zona sur de Costa Rica.

Para este sábado 10 de enero, los baqueanos recurrieron al uso de drones, mientras que la Cruz Roja mantiene un rastreo terrestre y acuático, según informó Steven Umaña, coordinador operativo regional de la Benemérita.

La zona de Osa es un paraíso por su flora y fauna, pero a pesar de ser tan bella, también es peligrosa, debido a los animales que hay justo en el punto donde la adolescente desapareció.

Adrián Ureña, baqueano de la zona sur, confirmó que han visto en ese lugar tiburones tigre, cocodrilos y delfines.

Familia de Ashly Rojas Gómez, de 16 años de 16 años (blusa azul) vive los momentos más angustiantes en el sur de Costa Rica, en la foto junto a ella está su tía Grace, adelante Raquel y con sombrero Marielos, mamá y abuelita de adolescente, antes de la tragedia. Foto: Cortesía para LT (Cortesía para LT/Cortesía para LT)

Este accidente acuático ocurrió la tarde del martes 6 de enero, cuando la adolescente iba junto a su abuela Marielos Gómez, de 54 años; Judith Rojas, de 37 años, la mamá, y otro adolescente de 14 años, hermano de ella. También iba Grace Rojas, una tía, y el hijo de esta, es decir, primito de la desaparecida, de 5 años.

Estas cinco personas sobrevivieron; sin embargo, el golpe emocional por lo ocurrido las tiene devastadas.

La adolescente, en diciembre pasado, se había graduado de noveno grado del colegio.

Los Mogos

La jovencita y su familia son vecinos de El Progreso de Cajón de Buenos Aires, también de la zona sur, y se encontraban de paseo en Los Mogos visitando a otros familiares.

Un celular con solo 12% de batería permitió que Marielos Gómez pidiera ayuda a otros familiares; ellos señalan que estuvieron al menos cuatro horas en el agua y fue cuando la adolescente expresó que se sentía cansada, que le dolían los pies y no la vieron más.

Búsqueda en Los Mogos por adolescente desaparecida

Cuatro personas ahogadas en este 2026

La primera tragedia ocurrió el 1 de enero, cuando murió una jovencita de 12 años en el río Machuca, en San Mateo de Alajuela.

En la laguna de Río Cuarto de Alajuela también murió un hombre, quien entró al agua y no salió. El accidente ocurrió igualmente el 1 de enero y su cuerpo fue encontrado hasta el día siguiente.

El viernes 2 de enero ocurrió una tragedia en playa Moín, Limón. Ahí murió Rogelio Raúl Tathum, luego de salvar a una muchachita de 12 años y a una niña de 7 años, a quienes veía como hijas propias.

Ese mismo día se registró otra fatalidad en el río Reventazón, en Siquirres. El río arrastró a dos hombres; uno fue rescatado con vida y el otro, de 32 años, falleció. Su cuerpo fue hallado cinco días después, este martes 6 de enero.