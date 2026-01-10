Hombre fallece tras violento ataque a puñaladas en Alajuelita esta madrugada

Un ataque a puñaladas ocurrido en la madrugada de este sábado 10 de enero cobró la vida de un hombre en Monte Alto de Concepción Abajo de Alajuelita, según confirmaron las autoridades.

La Cruz Roja recibió la alerta a las 5:07 a. m. y, al llegar al sitio, los socorristas encontraron a la víctima con heridas de arma blanca en el tórax y en el abdomen, las cuales le causaron la muerte.

El ataque fue reportado en Monte Alto de Concepción Abajo. Foto: Rafael Pacheco Granados/Ilustrativa (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Debido a la gravedad de las lesiones, los cruzrojistas declararon al hombre sin signos vitales en el lugar, por lo que la escena fue resguardada de inmediato para las diligencias correspondientes.

El caso quedó en manos del OIJ, que inició la investigación para determinar las circunstancias del ataque y dar con el o los responsables de este homicidio.

