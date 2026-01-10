Sucesos

Hombre fallece tras violento ataque a puñaladas en Alajuelita esta madrugada

El ataque fue reportado en Monte Alto de Concepción Abajo

EscucharEscuchar
Por Alejandra Morales

Un ataque a puñaladas ocurrido en la madrugada de este sábado 10 de enero cobró la vida de un hombre en Monte Alto de Concepción Abajo de Alajuelita, según confirmaron las autoridades.

La Cruz Roja recibió la alerta a las 5:07 a. m. y, al llegar al sitio, los socorristas encontraron a la víctima con heridas de arma blanca en el tórax y en el abdomen, las cuales le causaron la muerte.

LEA MÁS: Escena de horror en San Vito de Coto Brus: asesinan a golpes a dos amigos

Adolescente baleado en La Aurora de Alajuelita
El ataque fue reportado en Monte Alto de Concepción Abajo. Foto: Rafael Pacheco Granados/Ilustrativa (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Debido a la gravedad de las lesiones, los cruzrojistas declararon al hombre sin signos vitales en el lugar, por lo que la escena fue resguardada de inmediato para las diligencias correspondientes.

El caso quedó en manos del OIJ, que inició la investigación para determinar las circunstancias del ataque y dar con el o los responsables de este homicidio.

LEA MÁS: Vela terminó en tragedia: Yurlin Rojas murió atropellada por conductor en aparente estado de ebriedad

LEA MÁS: Continúa el cuarto día de búsqueda de adolescente desaparecida en la zona de Osa

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Hombre asesinado en Concepción de Alajuelitahomicidio en Concepción Abajo de Alajuelita
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.